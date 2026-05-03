歌手の小柳ルミ子（７３）の全身ショットが話題になっている。３日までに更新したインスタグラムに「『ルミコーデ』」とハートの絵文字とともに題すると、「昨日ＯｎＡｉｒになったゴールデンウィークＳＰ『タカトシ温水の路線バス…』お久しぶりね…のタカトシさんと初対面の温水さんロケもＯｎＡｉｒも楽しかったなぁ」とお笑いコンビ「タカアンドトシ」の２人と俳優の温水洋一との共演について記した。続けて「こう言う