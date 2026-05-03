気象台は、午後3時49分に、なだれ注意報を北見市北見、斜里町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・北見市北見、斜里町に発表（雪崩注意報） 3日15:49時点網走、北見、紋別地方では、4日明け方から4日夕方まで濃霧による視程障害に注意してください。網走、北見地方では、4日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■北見市北見□なだれ注意報【発表】4日にかけて注意■斜