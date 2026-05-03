私は2022年から中国の広州に2年ほど住んでいました。中国へ行くことが決まった時は、「中国語は難しいし話せるようにはならないだろう」と最初から諦めており、せめて帰国までにHSKだけ取って日本に帰ろうと考えていました。学習を始めて2か月でHSK4級に合格。目標は達成したものの、「資格はあっても話せない」という自分に気づき物足りなさを感じました。そんな時、私の心を大きく動かす出来事がありました。それは現地で出会っ