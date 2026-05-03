王者セブン−イレブンがくりひろげる横綱相撲店舗数で日本のトップに君臨する王者セブン−イレブンは、店内調理を一部店舗に留めており、ファミリーマートのように変わり種商品で勝負しているわけでもない。それでも、自社がライバルに先んじて導入した「チルド弁当」の幅広いラインナップで、横綱相撲を続けている。「『チルド弁当』とは、製造から配送、販売に至るまで０〜10℃の冷蔵環境（チルド帯）で管理された弁当のことで、