今年で4回目を迎える『第4回 横浜国際映画祭』のレッドカーペットが2日、赤レンガパークで行われた。『ミステリー・アリーナ』唐沢寿明、神康幸プロデューサーが登場した。【写真】絶対領域ちらりな装いでレッドカーペットを歩いたあの2016年のミステリーランキングを席巻し、“映像化不可能”とも言われたミステリー作家・深水黎一郎氏の小説が原作。緻密なロジックと大胆なトリックで読者を魅了してきた小説が、鬼才・堤幸彦