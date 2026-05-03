【横浜国際映画祭】唐沢寿明、意外にも初レッドカーペット 苦笑いで告白「勝手がよくわからない」
今年で4回目を迎える『第4回 横浜国際映画祭』のレッドカーペットが2日、赤レンガパークで行われた。『ミステリー・アリーナ』唐沢寿明、神康幸プロデューサーが登場した。
【写真】絶対領域ちらりな装いでレッドカーペットを歩いたあの
2016年のミステリーランキングを席巻し、“映像化不可能”とも言われたミステリー作家・深水黎一郎氏の小説が原作。緻密なロジックと大胆なトリックで読者を魅了してきた小説が、鬼才・堤幸彦監督と唐沢のタッグで“映像化”される。
物語の舞台は、全国民が熱狂する生放送の推理クイズ番組「ミステリー・アリーナ」。正解者不在のまま賞金はキャリーオーバーを重ね、ついに100億円に到達。頂点を狙うのは、推理力に自信を持つ6人の挑戦者たちとなる。
毒舌とアフロヘアーで番組をかき乱す司会者・樺山桃太郎を唐沢が演じた唐沢は「レッドカーペットなんて歩くの初めてなんで。勝手がよくわからなくて。すみません」と意外な事実を告白し、驚きが広がる。それでも「たくさんの方がいらっしゃって驚いてます。ありがとうございます。『ミステリー・アリーナ』も、ぜひ観てください」と呼びかけていた。
同映画祭は、横浜ベイエリアで世界中の映画ファンが集い、交流できるフェスティバルで、映画と横浜の魅力を国内外に発信することを目的に2023年より毎年開催されている。今年は1日に開幕。横浜のベイエリアで5日まで開催される。
【写真】絶対領域ちらりな装いでレッドカーペットを歩いたあの
2016年のミステリーランキングを席巻し、“映像化不可能”とも言われたミステリー作家・深水黎一郎氏の小説が原作。緻密なロジックと大胆なトリックで読者を魅了してきた小説が、鬼才・堤幸彦監督と唐沢のタッグで“映像化”される。
毒舌とアフロヘアーで番組をかき乱す司会者・樺山桃太郎を唐沢が演じた唐沢は「レッドカーペットなんて歩くの初めてなんで。勝手がよくわからなくて。すみません」と意外な事実を告白し、驚きが広がる。それでも「たくさんの方がいらっしゃって驚いてます。ありがとうございます。『ミステリー・アリーナ』も、ぜひ観てください」と呼びかけていた。
同映画祭は、横浜ベイエリアで世界中の映画ファンが集い、交流できるフェスティバルで、映画と横浜の魅力を国内外に発信することを目的に2023年より毎年開催されている。今年は1日に開幕。横浜のベイエリアで5日まで開催される。