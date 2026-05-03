2日夜、球磨郡山江村で住宅の小屋を全焼する火事がありました。火事があったのは、山江村山田甲の永江公一さん(64)の住宅の小屋です。2日夜9時頃、「小屋が燃えている」と消防に通報がありました。火はおよそ3時間後に消し止められましたが、木造平屋の小屋、およそ150平方メートルが全焼しました。出火当時、永江さんともう1人は別棟の母屋にいて、2人にけがはありませんでした。小屋には、木材や薪が置かれていて、警察に