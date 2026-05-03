【モデルプレス＝2026/05/03】タレントの平愛梨が5月2日、自身のInstagramを更新。実母が作ってくれたという手料理を公開し、話題となっている。【写真】41歳4児のママタレ「パーティーみたいな品数」圧巻すぎる母の手料理◆平愛梨、母が作ってくれた豪華料理公開平は、「母ごはん 以前、母が来てくれた時に作ってくれたごはん」とつづり、食卓に並んだ彩り豊かな数々の料理を投稿。カプレーゼや和え物、炒め物や煮物、唐揚げなど