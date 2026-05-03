吉本新喜劇の金原早苗が2日にInstagramを更新。吉本新喜劇の女優たちが“モー娘。化”した集合ショットを公開した。【写真】“谷間”も爆誕!?モー娘。化した吉本新喜劇の人気女優たち金原早苗は1987年3月19日生まれの38歳。吉本新喜劇ではマドンナ役として活躍することが多く、また、両親が自衛官という家庭環境から、劇中で訓練の真似をする持ちネタも。私生活では、2021年7月、一般男性と結婚。第1子が誕生するも、2023年1