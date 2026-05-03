ロックバンドOKAMOTO’Sのボーカル、そして、ソロアーティストとしても活躍するオカモトショウが、名作マンガや注目作品をご紹介する「月刊オカモトショウ」。今回のテーマは、ショウも審査員をつとめた「マンガ大賞2026」。大賞受賞作の『本なら売るほど』（児島青）のほか、『邪神の弁当屋さん』（イシコ）、『RIOT』（塚田 ゆうた）を紹介します！ 【写真】オカモトショウ×『スーパースタ