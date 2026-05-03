今季は打率.252、6本塁打、OPS.835と“低調”■カージナルス 3ー2 ドジャース（日本時間3日・セントルイス）ドジャース・大谷翔平投手が、打撃不振に陥っている。2日（日本時間3日）に敵地で行われたカージナルス戦に「1番・指名打者」で出場するも、4打数無安打で2三振を喫した。チームも打線が繋がりを欠いて今季ワーストとなる4連敗。不調に苦しむ背番号17に対し、地元メディアの記者からはため息交じりの厳しい声が上がって