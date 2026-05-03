現在放送中のTBS日曜劇場『GIFT』で朝谷圭二郎役を演じる本田響矢のインタビューコメントが公開された。 参考：『波うららかに、めおと日和』はなぜ大ヒットしたのか異例の続編決定の背景を分析 本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく絆と再生の物