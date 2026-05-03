男はハーフ美女の頭と顔を鉄アレイで何度もブン殴り、惨殺した。勤務する「旭山動物園」の焼却炉で妻を焼く…33歳“ゲテモノ担当”飼育員のウソと誤算8年前、東京・六本木の高級マンションでバレツタ久美さん（当時29）を殺害したとして、警視庁捜査1課は先月25日、マレーシアに逃亡していた住所職業不詳の高橋伸明容疑者（47）を殺人容疑で逮捕した。2018年10月11〜12日ごろ、高橋容疑者は当時住んでいたマンションの一室で