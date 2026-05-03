気象予報士でタレントの穂川果音（40）が3日までに自身のインスタグラムを更新。白のタンクトップの“春っぽコーデ”を披露した。「緑と海を感じにお出かけしてきたよさて、どこでしょう？？今日はちょっと汗ばむ陽気イエローのカーディガンで春っぽコーデです」とつづり、白のタンクトップ＆デニムパンツ、黄色のカーディガン姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「大人可愛いとはまさにこの事！」「爽