下半身が重たく見える。夕方になると脚が張る、腰まわりが詰まる。こうした違和感の原因は“股関節の硬さ”にあるかもしれません。今回紹介するヨガの簡単ポーズ【アンジャネーヤアーサナ】は、股関節まわりをじっくりゆるめながら巡りを整え、下半身を軽く見せるための基本動作。縮こまりやすい前ももや鼠径部にアプローチし、スムーズに動ける体へと導きます。【STEP１】土台を整える四つん這いになり、手は肩の真下、脚は腰幅に