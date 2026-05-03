ホテルや旅館で客室にあるシャンプーやトイレットペーパーをはじめ、タオルや食器、枕、ドライヤーなど、持ち帰り禁止の備品を持ち帰る宿泊客が後を絶ちません。この問題はSNSでも話題に上がることが多く、「ひどい」「もう客じゃなくて泥棒だよね」など、怒りの声が上がっています。【要注意】「えっ…こんなに！？これがホテルから持ち帰ったら「窃盗罪」になる物です！ホテルの備品持ち帰りは窃盗罪に該当する可能性があ