映画『Fukushima50』では、原子炉の暴走を食い止めるため、死を覚悟して現場に残る作業員たちの姿が描かれる。映画ウォッチャーである筆者らによれば、彼らの振る舞いは、戦時中の特攻隊員を想起させる部分があるという。だが、それは本当に同じものなのか。人はなぜ「命を懸ける行為」に心を動かされるのか。その構造を社会学的にひもとく。※本稿は、社会学者の井上義和、フリーライターの坂元希美『人はなぜ特攻に感動するのか