2026年6月26日(金）、東京都八王子市に新たなランドマーク「イオン八王子滝山」がグランドオープンします。中央自動車道・八王子ICからわずか0.5キロという好立地に誕生する本施設は、最新AIを駆使した物流拠点「顧客フルフィルメントセンター（CFC）」と、IMAXレーザー搭載の映画館や市内最大級のドッグランを備えた商業エリアが融合した「次世代型複合施設」です。本記事では、すでに運行を開始しているバス情報から注目の出店店