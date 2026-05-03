登山の安全対策を呼びかけました。埼玉県内では山での遭難が最も多いのが5月で、飯能市の棒ノ嶺の麓では、警察などが登山届の提出や装備の徹底を呼びかけました。2025年遭難した86人のうち、約7割が登山届を出しておらず、警察は、登山届が捜索や救助活動の迅速化につながるとして提出するよう呼びかけています。
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