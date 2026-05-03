◇東京六大学野球第4週第1日立大1−0明大（2026年5月2日神宮）1回戦2試合が行われ、開幕4連敗中だった立大が1―0で明大を下し、リーグ通算1000勝を挙げた。最速150キロ左腕・田中優飛投手（3年）が7安打11奪三振で初完封勝利を挙げた。慶大は3―1で東大に先勝。同点の8回に林純司内野手（3年）が決勝の2点三塁打を放った。リーグワーストタイ記録の開幕から4試合連続2桁失点を記録して4連敗中だった立大は、田中が11奪三