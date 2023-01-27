W杯北中米大会への動向が注目されているイラン・サッカー連盟の関係者が、近日中にスイスのチューリヒでFIFAと会談する見通しだと1日、AP通信が報じた。同連盟のタジ会長は同日、地元メディアに「我々の見解では、FIFAと近々会談する予定だ」と述べた。4月30日にバンクーバーで開かれたFIFA総会を211の加盟協会の中で唯一欠席。イスラム革命防衛隊についての尋問を巡り、カナダの空港で自ら退去していたことも明かした。