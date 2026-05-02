「日本ハム９−１０オリックス」（２日、エスコンフィールド）日本ハム・清宮幸が１９試合７５打席ぶりのアーチを放った。初回にレイエスの適時二塁打で２点を先制した直後、エスピノーザの１４３キロのカットボールに反応。特大の６号２ランを右翼２階席に運び、確信歩きで打球を見送った。「モーレ（レイエス）が幸先よくタイムリーを打ってくれたので、楽に打てました。さすがに完璧でした」と自賛した。４月９日の楽天