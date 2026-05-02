Mrs．GREEN APPLEが2日、4日から大阪・ヤンマースタジアム長居で開催するスタジアムツアー「ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜」大阪公演を前に、大阪入りした。大森元貴（29）は上下デニムの組み合わせに赤いサングラスをかけ、若井滉斗（29）は黒いデニムとアウターのコーディネートで、藤澤涼架（32）は白いTシャツにデニムジャケットを羽織り、3人そろって新大阪駅に降り立った。2日後からはヤンマースタジアムでファ