衛生用紙製品No.1ブランド※4の「エリエール」を展開する大王製紙は5月1日、「エリエール」初となるスキンケア商品「エリエール ゆらぎ肌Tune シートマスク」「エリエール おつかれ肌Tune シートマスク」（2商品）をECサイトで限定発売します。高浸透※1ブースト※2×高保湿ナノファイバー※3の独自設計。うるおいと香りで、デリケートな時期や疲れを感じる日の肌ときもちをやさしく整えるアイテムとなります。※1：角質層まで※2