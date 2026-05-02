エリエール初のスキンケア商品「ゆらぎ肌Tune」「おつかれ肌Tune」発売！

衛生用紙製品No.1ブランド※4の「エリエール」を展開する大王製紙は5月1日、「エリエール」初となるスキンケア商品「エリエール ゆらぎ肌Tune シートマスク」「エリエール おつかれ肌Tune シートマスク」（2商品）をECサイトで限定発売します。

高浸透※1ブースト※2×高保湿ナノファイバー※3の独自設計。うるおいと香りで、デリケートな時期や疲れを感じる日の肌ときもちをやさしく整えるアイテムとなります。

※1：角質層まで

※2：グリセリン、ジイソステアリン酸ポリグリセリル−10、ラウリン酸ポリグリセリル−10、イソステアリン酸、水

※3：結晶セルロース

※4：インテージSRI＋ ティシュー市場、トイレットペーパー市場、キッチンペーパー市場、ペーパータオル市場の合算（2025年1〜12月 メーカー別売上金額）

■発売の狙い

「エリエール」は「やさしく触れていいですか」をブランドスローガンに、1979年のティシューおよびトイレットペーパーの発売以降、毎日肌に触れるものとして、46年にわたってなによりも「品質」にこだわり、「どこまで人間にやさしくできるか」を追求してきました。

現在は、ベビー用紙おむつ「グーン」、大人用紙おむつ「アテント」など、誕生から介護まで日々の暮らしにそっとよりそうブランドや、生理用ナプキン「エリス」や吸水ケア用品「ナチュラ」などのフェミニンケアに関するブランドも展開し、女性の体ときもちにもよりそう商品を開発しています。

このほど、これまで培ったブランドの知見と総合製紙メーカーの技術を、肌のコンディションに深く関わるスキンケア領域においても活かしたいと考え、「エリエール」のさらなるやさしさへの挑戦としてブランド初のスキンケア商品が発売となります。

同社が実施した調査※5によると、多くの人がスキンケアに十分な時間をかけられていないと回答。その理由として、日々の忙しさといった生活スタイルに関する理由に加え、「ベタつきが落ち着くのを待つのが大変」といったスキンケアに対しての負担も感じていることがわかりました。

実際に6割以上の人が保湿後の「重さ・ベタつき」を経験しており、べたつくことで髪が顔に張り付く、手がベタつくなど、日常の小さなストレスを感じていることがうかがえます。

また、シートマスクにおいては、7割以上の人が「自分に合う商品が分からない」「種類が多すぎて選べない」と、“選ぶこと”が負担になっていることがわかりました。

さらに、肌悩みを感じやすいタイミングの上位は「季節の変わり目」「疲れや寝不足」「生理前後」で、肌の不調が気分の落ち込みにつながる人は8割にのぼることが調査から明らかになりました。

こうした背景から、時間がない中でも迷わず選べて、快適にしっかりケアできるスキンケアが求められていることがうかがえます。

そこで、「エリエール」は、忙しい日々の中でも気軽に“気まぐれ”な肌を整えるだけではなく、使う人の日々変化するきもちにもよりそいたいという想いで「＃気まぐれ肌チューニング」をキーワードに、肌ときもちのゆらぎが出やすい時期に特化したシートマスク「ゆらぎ肌Tune」「おつかれ肌Tune」を発売します。

短い時間でも効率的なうるおいケアができるように保湿成分を独自設計し、肌がデリケートな時期や、疲れを感じる時期に嬉しい美容成分を配合。さらに、使用シーンに合わせた香りで、肌が低調な時に落ち込みがちなきもちにもよりそいます。

※5：同社調べ（2026年2月実施 n=1,200 20代〜40代女性）生活者調査による生活者の悩みであり、商品の効果効能を保証するものではありません

◇ー「エリエール ゆらぎ肌Tune／おつかれ肌Tune シートマスク」 に込めた想いー

＃気まぐれ肌チューニング

自分ではどうしようもできない肌悩みに。

肌の調子に合わせて選べるシートマスクが誕生。

気まぐれに移り変わる肌ときもちを、やさしくチューニング。

高浸透＊×高保湿の独自設計マスクで、

あらたな肌管理体験を。

*角質層まで

■商品について

「エリエール」初のシートマスクは、美容成分を浸透させる高浸透※1ブースト「NIKKOL ニコソーム® PV-PF」※2※6と、植物繊維から生まれた高保湿ナノファイバー「ELLEX-C（高透明度CNF）」※3の独自設計。とろ〜りとした美容成分が角質層まで浸透してうるおいを届ける独自設計を実現したシートマスクです。

「ゆらぎ肌Tune」は、皮脂ケア成分※7「アゼライン酸」※8、やさしく肌を整える次世代レチノール様成分「バクチオール」※8、明るく澄んだ肌※9へ導く「ナイアシンアミド」※8を配合。ゆらいだきもちによりそうような「やすらぎミュゲ」の香りで気分もやすらぎます。

「おつかれ肌Tune」は、くすみ※10やごわつきにやさしくアプローチする角質ケア成分※11「PHA（ハチミツエキス）」※8、明るく澄んだ肌※9へ導く「ナイアシンアミド」※8、ふっくら明るい印象に導く次世代レチノール様成分「バクチオール」※8を配合。疲れたきもちを包み込むような「まどろみラベンダー」の香りがおやすみ前のやすらぎを提供します。

※1：角質層まで

※2：グリセリン、ジイソステアリン酸ポリグリセリル−10、ラウリン酸ポリグリセリル−10、イソステアリン酸、水

※3：結晶セルロース

※6：「NIKKOL」及び「ニコソーム」は、日光ケミカルズ株式会社の登録商標です

※7：うるおいによる

※8：整肌成分

※9：肌がうるおった状態のこと

※10：乾燥により肌が暗くみえること

※11：保湿によって肌を柔らかくし、なめらかに整えること

■商品特長【「ゆらぎ肌Tune」 「おつかれ肌Tune」 共通】

●高浸透※1ブースト「NIKKOL ニコソーム® PV-PF」※2×植物由来のナノサイズ保湿成分「高保湿ナノファイバー（ELLEX-C）」※3の独自設計

・美容成分を角質層まで浸透させる「高浸透※1ブースト※2」と植物由来の保湿成分「高保湿ナノファイバー（ELLEX-C）」※3の独自設計。

・総合製紙メーカーとして、長年培った植物繊維の研究知見を応用した「高保湿ナノファイバー」※3は、とろ〜り感（増粘効果）がありながらも、べとつき感を低減する性質を持っているため、うるおいながらも軽やかな保湿感を実現します。

※1：角質層まで

※2：グリセリン、ジイソステアリン酸ポリグリセリル−10、ラウリン酸ポリグリセリル−10、イソステアリン酸、水

※3：結晶セルロース

●とろ〜り＆ひたひたの美容液配合シートで自分をそっといたわりたい日に、肌へうるおいを届けます

●5〜10分間貼るだけで手軽に集中ケア。多忙な毎日でも、時短・ながら美容アイテムとして活躍

■商品概要

【商品名】

・エリエール ゆらぎ肌Tune シートマスク 7枚

・エリエール おつかれ肌Tune シートマスク 7枚

【発売日】2026年5月1日からECサイトで限定発売

【商品内容】全2商品／オープン価格

【販売サイト】

・エリエールオンラインショップ：https://shop.elleair.co.jp/collections/sheetmask

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/B0540027-92D8-4B83-AC6E-37010A94EABD

・楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/elleair/

・LOHACO：https://www.elleair.jp/c/N2WZ

（エボル）