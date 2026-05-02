「オファーをいただいて原作を読んだら、すごくおもしろくて。同時にどうやって映像化するんだろう？とも（笑）」出演映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日より全国公開中）について、そう語る上戸彩。引退した殺し屋に懸賞金が懸けられ、世界中から集結した刺客との壮絶なバトルが繰り広げられるなかで、上戸は主人公・坂本太郎（目黒蓮）の妻を演じる。同作の監督は話題作を多く手がける福田雄一氏。「いままで出会ったなかでいい意