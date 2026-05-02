◇セ・リーグ中日4―0広島（2026年5月2日マツダスタジアム）中日の大野雄大投手（37）が、2日の広島戦で6回無失点に抑えて、通算100勝目を手にした。ヒーローインタビューで大野は「自分一人の力だけでは、100も勝てなかったと思いますし、本当に僕に関わってくださった皆さまに感謝の気持ちを伝えたい」と話し、さらに「ドラゴンズファンの皆さんも本当にいつも熱い応援してくださって、100勝をきょう届けられて良かっ