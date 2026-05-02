グローバルユニット・EXOの日本公演『EXO PLANET #6 - EXhOrizon in JAPAN』の模様が、7月12日(17:00〜)にWOWOWプライムで独占生中継される。EXO今回生中継されるのは、2026年5月から愛知、大阪、千葉で開催される日本ツアーのファイナルとなる、千葉・LaLa arena TOKYO-BAY公演。番組タイトルは『生中継！EXO PLANET #6 - EXhOrizon in JAPAN』で、放送視聴のみとなり、配信は行われない。EXOは2012年に韓国・中国でデビューし、2