アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が行き詰まる中、イランは新たな案を提示しましたが、アメリカのトランプ大統領は1日、「満足していない」として、合意できないとの認識を示しました。アメリカ・トランプ大統領：（イランは）合意を望んでいるが、私は満足していない。（Q. どの点が不満か？）私が同意できないことを要求している。トランプ大統領は1日、イランの提案について現時点では合意できないとの考えを示した上で