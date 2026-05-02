トランプ大統領「満足していない」イラン新提案を拒否　攻撃再開も「選択肢の一つ」とイランをけん制

アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が行き詰まる中、イランは新たな案を提示しましたが、アメリカのトランプ大統領は1日、「満足していない」として、合意できないとの認識を示しました。

アメリカ・トランプ大統領：

（イランは）合意を望んでいるが、私は満足していない。（Q. どの点が不満か？）私が同意できないことを要求している。

トランプ大統領は1日、イランの提案について現時点では合意できないとの考えを示した上で、攻撃再開も「選択肢の一つだ」としてイラン側をけん制しました。

アメリカのウォールストリート・ジャーナルによりますと、イランは当初、交渉再開の前提条件として海上封鎖の即時解除を求めていましたが、それを修正し、アメリカの攻撃停止や封鎖の解除が保証されれば、ホルムズ海峡開放の条件を話し合う用意があると伝えたということです。

イランのアラグチ外相は、アメリカが威嚇や挑発行動を控えるなら「外交プロセスを追求する用意がある」との考えを示していますが、核開発の扱いで隔たりは大きく、交渉再開の道筋は立っていません。