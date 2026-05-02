AmazonのAI戦略は現在、「巨額投資そのもの」を競う段階から、投資回収の見通しを示せるかどうかの段階へ進んでいる。AnthropicがAWSに今後10年で1,000億ドル超を支出する契約を結んだことで、Amazonの巨額CapExには明確な“出口”が付いた。今回の本質はここにある。【こちらも】Alphabet株はどう動くか、GoogleのAI収益化が焦点これまで市場は、米大手クラウド各社のAI投資を「誰がどれだけ使うか」で比較してきた。しかし金