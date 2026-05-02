５月２日の東京１０Ｒ・スイートピーＳ・リステッド（芝１８００メートル＝１着馬にオークス優先出走権＝１１頭立て）は、２番人気カナルサンマルタン（牝、美浦・宮田敬介厩舎、父リアルスティール）が直線で鋭い脚を伸ばし、未勝利戦からの連勝で“オークス切符”を獲得した。勝ち時計は１分４５秒６（良）。五分のスタートから向正面では中団の外目を追走。３コーナーでは３番手まで押し上げ、スムーズに直線ヘ。ルメール騎