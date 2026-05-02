BL東京―静岡前半、トライを決めるBL東京・ナイカブラ（左から2人目）＝秩父宮ラグビーのNTTリーグワン1部第17節第2日は2日、東京・秩父宮ラグビー場などで3試合が行われ、3連覇を狙うBL東京が静岡に35―29で勝って8勝目（9敗）を挙げ、東京SGと試合がなかったBR東京とともにプレーオフ（PO）進出を決めた。PO出場の6チームが出そろった。東京SGはトヨタに54―38で勝ち、8勝9敗とした。トヨタは7勝10敗。神戸は三重を24―19