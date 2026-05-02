◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―５巨人（２日・甲子園）巨人が終盤に打ち込まれ、阪神に敗れた。９連戦真ん中で先発ローテーションの“谷間”となり、又木鉄平投手が今季初先発に臨んだが、５回９安打４四死球も２失点。プロ入り最多の１０９球と粘ったが、打線が大竹を攻略できなかった。これで連戦中は２勝３敗となった。＊＊＊＊＊＊なかなかリズムを作れなかった。今季初先発の又木は初回、簡単に２死を奪いなが