◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神７―５巨人（２日・甲子園）

巨人が終盤に打ち込まれ、阪神に敗れた。９連戦真ん中で先発ローテーションの“谷間”となり、又木鉄平投手が今季初先発に臨んだが、５回９安打４四死球も２失点。プロ入り最多の１０９球と粘ったが、打線が大竹を攻略できなかった。これで連戦中は２勝３敗となった。

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なかなかリズムを作れなかった。今季初先発の又木は初回、簡単に２死を奪いながらも、森下に左翼線へ二塁打を運ばれた。続く佐藤にも同じようにレフト線に持って行かれ、連続二塁打で１点を許した。２回は内野安打含め３本のヒットで１死満塁のピンチを背負う。しかし、阪神の１番・岡城、２番・福島を打ち取り、追加点は与えなかった。

打線が阪神先発・大竹の投球術にはまり、チャンスすら作れない。山なりの超スローボールにも翻弄され、緩急自在に操られた。そんな中で又木の粘投は続く。３回１死一塁から大山に右翼線への適時三塁打を打たれるも、次の点は許さなかった。４回に２四死球、５回も２つのフォアボールを出すなど不安定なピッチングは続いたが、ホームだけは踏ませなかった。５回を投げてプロ入り最多の１０９球、被安打９も２失点でマウンドを降りた。

一方の大竹に対し、的を絞りきれない巨人打線。４回にダルベックがチーム初ヒットをマークも、５回までその１本のみ。６回２死で回ってきた平山は、２球目の超スローボールを狙い打ったが、左翼フェンス手前で失速した。６回まで６５球の大竹に対し、攻略の糸口を探す攻撃陣。７回にようやく流れが傾いてきた。

１死からダルベックが２本目のヒットを中前にはじき返す。２死後、岸田もセンター返しで一、三塁にチャンスを広げた。打席には小浜。代打も考えられる場面だが阿部監督は動かず、ルーキーに託した。その期待に応え、詰まりながらも一、二塁間を抜くタイムリーヒットが生まれた。１点差。なおも一、三塁とし、ここで代打の切り札・坂本をコール。しかし、内角直球にバットは空を切り、空振り三振に倒れた。

６回からは２番手・石川を投入。２イニング目となった７回は、先頭の佐藤に猛打賞となる左中間二塁打を許す。大山の遊撃内野安打と犠打で１死二、三塁のピンチを招き、伏見を歩かせて満塁。続く高寺に初球高めを左前にはじき返されて１点を失った。さらに満塁で代打・中野には左中間へのタイムリーで２点を追加。さらに代打・小野寺に今季初ヒットが適時打となるなど、この回４失点。流れは完全に阪神側に持って行かれた。

巨人は９回、佐々木の３号３ラン、続く岸田の１号ソロで意地を見せたが、及ばなかった。

先発した又木から石川と、ともに制球難を露呈した。その中で相手の４番に猛打賞、クリーンアップにはいずれもマルチ安打以上と打ち込まれては勝負にならない。８回には佐藤にこの日４安打目となるソロアーチを右翼席に運ばれた。９連戦の真ん中にさしかかり、連戦中は２勝３敗。３日のカード勝ち越しに向けてバッテリー間の立て直しが急務になる。