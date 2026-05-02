◆ラグビーリーグワン１部▽第１７節神戸２４―１９三重（２日・花園）神戸がホストゲームの最終戦で三重を下して５連勝。１５勝２敗で勝ち点を７１まで伸ばし、埼玉（勝ち点６９）を抜いて首位に浮上した。前半５分にフランカーの今村陽良が先制トライ。すぐに追いつかれたが、３１、３５分にＷＴＢイノケ・ブルアが左サイドを抜け出すトライを立て続けに決め、１７―１４で折り返した。後半は１トライずつを取り合って２