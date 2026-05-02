＜第4回横浜国際映画祭オープニングレッドカーペット＞◇2日◇横浜・赤レンガパーク大ヒット中の、劇場版「名探偵コナンハイウェイの堕天使」から、江戸川コナンと映画音楽を担当してきた菅野祐悟氏（48）が登壇した。同氏は、壇上から「今日は、ようこそいらっしゃいました。ゴールデンウィーク中に（興行収入）100億、超えそうだと。日本のエンタメの頂点を極めた男です」と、コナン君をたたえた。菅野氏は、横浜国際映画祭の