【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第14節】(ニッパツ)横浜FC 3-3(PK1-3)相模原<得点者>[横]杉田隼2(57分、90分+2)、ジョアン・パウロ(70分)[相]中山陸(21分)、綿引康(27分)、沖田空(32分)<警告>[横]秦樹(29分)[相]山内琳太郎(43分)、常田克人(86分)、竹内崇人(90分)、棚橋尭士(90分+5)観衆:5,106人主審:瀬田貴仁