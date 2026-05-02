俳優の要潤と賀集利樹が2日、横浜市で開幕した「第4回横浜国際映画祭」のレッドカーペットセレモニーに出席した。現在、2人が出演する仮面ライダーシリーズ生誕55周年を記念した主演映画「アギト―超能力戦争―」（監督田崎竜太）が公開中。同作は2001年に放送され、平成シリーズで最高平均視聴率を記録した「仮面ライダーアギト」の最新作。要が「テレビシリーズから25年経ちまして復活しました」とアピールすると、大きな拍