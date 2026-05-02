【モデルプレス＝2026/05/02】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）の公式Instagramが5月1日、更新された。GISELLE（ジゼル）のタイトな衣装姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】25歳K-POP美女「レベチ」と話題の雰囲気一変スタイル◆ジゼルのオールブラックコーデ公開投稿では「poker face」「＃LEMONADE ＃aespaLEMONADE」とハッシュタグをつけ、2ndフルアルバム「LEMONADE」でのジゼルの衣装姿が公開されている。黒い