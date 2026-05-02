aespaジゼル、スモーキーメイクで雰囲気一変 タイト衣装でのダンス動画に反響「スタイルレベチ」「オーラ半端ない」
【モデルプレス＝2026/05/02】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）の公式Instagramが5月1日、更新された。GISELLE（ジゼル）のタイトな衣装姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】25歳K-POP美女「レベチ」と話題の雰囲気一変スタイル
投稿では「poker face」「＃LEMONADE ＃aespaLEMONADE」とハッシュタグをつけ、2ndフルアルバム「LEMONADE」でのジゼルの衣装姿が公開されている。黒いタイトなトップスにシンプルなボトムスを合わせたオールブラックコーディネートで、色白の肌に目元の黒いスモーキーなメイクが映えている。
この投稿にファンからは「スタイルレベチ」「黒がこんなに似合う人いない」「シンプルなのに華があって素敵」「オーラ半端ない」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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◆ジゼルのオールブラックコーデ公開
投稿では「poker face」「＃LEMONADE ＃aespaLEMONADE」とハッシュタグをつけ、2ndフルアルバム「LEMONADE」でのジゼルの衣装姿が公開されている。黒いタイトなトップスにシンプルなボトムスを合わせたオールブラックコーディネートで、色白の肌に目元の黒いスモーキーなメイクが映えている。
◆ジゼルのビジュアルが話題
この投稿にファンからは「スタイルレベチ」「黒がこんなに似合う人いない」「シンプルなのに華があって素敵」「オーラ半端ない」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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