第5回上海観光投資促進カンファレンスが29日、上海佘山国家観光リゾートで開催された。カンファレンスでは、このほど調印が行われた第二立面文化観光総合体と徐匯西岸散策コース、徐匯西岸星穹、「上海之門」観覧車、AI没入型インタラクティブ劇場「新世界・黄金時代」という五つの文化観光プロジェクトが重点的に紹介された。これらのプロジェクトの総投資額は約40億元（約920億円）に達している。五つのプロジェクトのうち