トッテナムに加え、ニューカッスルも残留争いに巻き込まれているイングランド・プレミアリーグの残留争いは残り1枠となっているが、強豪トッテナムが降格圏の18位に沈み、近年上位争いの常連となっているニューカッスルも決して油断ならない立ち位置にいることからその行方が注目を集めている。現地時間5月1日に第35節の1試合が行われ、日本代表MF田中碧が所属する15位のリーズ・ユナイテッドは19位バーンリーと対戦。ホームの