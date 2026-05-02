窃盗の疑いで、東京・足立区に住む自称・フリーカメラマンの男（55）が2日、逮捕されました。警察の調べによりますと、男は5月1日午前7時40分頃、上越市大潟区渋柿浜の漁港で、釣り用具であるロッドやリール、ボックスなど9点（時価計9万7000円相当）を盗んだ疑いです。被害者から「車の近くに置いておいた釣りざおが盗まれた」と通報があり、警察が捜査。男が糸魚川市内にいるのを発見し逮捕しました。調べに対し男は