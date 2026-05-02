UCCジャパンは、トヨタ自動車の大規模基盤AIモデル「Woven City AI Vision Engine」（以下、AI Vision Engine)を活用して、集中力を高めるコーヒーの飲用を実証実験している。4月23日、取材に応じたUCC上島珈琲の出原太智R&D本部R&D推進チーム主任は、「将来的に、集中力を上げたい時におすすめのコーヒーの味覚などがわかるかもしれない可能性がある」と期待を寄せる。専用エリアは最大10人が着席できる。今後、奥の