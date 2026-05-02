京都１１Ｒ・ユニコーンステークス・Ｇ３・馬トク激走馬＝ケイアイアギト２連勝で臨んだ前走のサウジダービーは、果敢に先行し、５着と善戦したエスポワールシチー産駒。大外枠発走から外めを回るロスがあったが粘り強く追い上げた。その後、ＵＡＥダービーへと転戦のためドバイ入りしていたが、中東情勢で自重。３月１７日に帰国し、ここを目標に調整を進めてきた。４月１５日に外厩・チャンピオンヒルズから帰厩し、１週前は