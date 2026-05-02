瀬戸大橋から垂れ下がったロープ提供：水島海上保安部管理課 水島海上保安部によりますと、5月2日午前6時すぎ、「下津井瀬戸大橋からロープが垂れ、海面付近まで達している」という旨の通報がありました。通報は、瀬戸大橋付近を航行していた船から連絡を受けたものでした。 水島海上保安部の巡視艇が現場を確認したところ、ナイロンロープが海面まで垂れ下がっていて、乗組員が引っ張って回収しました