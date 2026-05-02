ソフトバンク・柳田悠岐外野手（37）が、2日の楽天戦の試合前練習に参加せずに、福岡県内の病院を受診した。前日1日の楽天戦の7回に右膝付近に死球を受けて途中交代していた。ここまでの柳田は25試合に出場し、打率・277、3本塁打、13打点。4番と直近3試合は1番で、打線の中核を担ってきた。