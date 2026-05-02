ゴールデンウイークの後半がスタートしました。 新幹線は混雑のピークを迎えています。 ＪＲ広島駅では大きな荷物を持った観光客や帰省する人の姿などが見られました。 ＪＲ西日本によりますときょうが博多方面へ向かう山陽新幹線下りの混雑のピークで「のぞみ」号は終日ほぼ満席だということです。 ゴールデンウイーク期間中の「のぞみ」号は全席指定席で運行していて予約は前