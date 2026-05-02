お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣が2日、横浜市内で行われた『第4回 横浜国際映画祭』内で行われた自身が製作総指揮・原作・脚本を務めた『映画 えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜』の舞台あいさつに登壇した。【写真】おしゃれなタキシード姿で舞台あいさつに登壇した西野亮廣この日は、約5割が初めての『プペル』体験だったという。西野は「これが今、自分たちが直面しているところ。まぁ、自分たちだけじゃなくて、